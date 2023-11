Pfarrer aus Kamp-Lintfort Wie Christoph Roller den Frieden erfahren will

„I wish, you’ll come back successful.“ Diesen Wunsch, erfolgreich zurückzukehren, bekam Christoph Roller am Dienstagabend von Johannes Tesfay auf den Weg. Dieser wurde als Kirchenoberer in Eritrea verfolgt, kam 2015 nach Kamp-Lintfort und kann in der Hochschulstadt in Frieden leben. Christoph Roller nimmt den umgekehrten Weg. Der 68 Jahre alte Pfarrer fährt mit seinem Elektrofahrrad von Europa nach Afrika, um bei seiner „Peace Bike Tour“ eine Friedensbotschaft zu verbreiten, bis er das Fischerdorf Abéné im Senegal erreicht.