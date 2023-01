Aus dem Stadtarchiv Kamp-Lintfort 1923 gab es zum Klosterjubiläum Gutscheine über 20 Millionen

Das Kloster Kamp wurde vor 900 Jahren gegründet. Das Jubiläum wird 2023 mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Auch vor 100 Jahren feierte das Kloster Kamp den runden Geburtstag – wie ein Blick ins Stadtarchiv beweist. Zu diesem Anlass verteilten die Kassen der niederrheinischen Steinkohlenbergwerke großzügige Gutscheine in Millionenhöhe. Die exorbitanten Summen, die aus den Besitzern der Gutscheine „Multimillionäre“ machten, sind allerdings einem weniger erfreulichen Umstand geschuldet: Das Jubiläumsjahr 1923 war zugleich auch das Jahr, in dem die Hyperinflation in Deutschland ihren Höhepunkt erreichte, teilt die Stadt Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit. Nur zwei Monate nach Ausstellung des abgebildeten Gutscheins belief sich der Gegenwert des US-Dollars auf mehrere Billionen Mark – Zahlen, von denen die gegenwärtige Inflation des Jahres 2023 glücklicherweise noch weit entfernt ist.