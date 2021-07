Ehrenamt in Kamp-Lintfort : Wer hilft mit im Kloster-Spendencafé?

Ehrenamt in Kamp-Lintfort

Kamp-Linfort Das Spendencafé von Kloster Kamp öffnet seine Pforten nach der Corona-Zwangspause werktags von 13 bis 17 Uhr. Auch sonntags soll bald wieder geöffnet sein. Es fehlen aber die ehrenamtlichen Helfer. Wie Freiwillige sich im Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp einbringen können.

Anneliese Herbst kam als Gast und blieb dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum als ehrenamtliche Helferin treu. 17 Jahre ist das her. Ihr Einsatzort ist das Spendencafé. „Das Café war damals erst seit zwei Wochen geöffnet und brechend voll – sowohl im Refektorium als auch im Garten“, erinnert sich die Krefelderin. In der Küche hatten zwei eingesetzte Helferinnen alle Hände voll zu tun. „Ich bin damals rein und hab gefragt, ob ich helfen kann.“ Die Hilfe war willkommen. Und so übernahm Anneliese Herbst sofort das Spülen und die Kaffeemaschine. Seither kam sie immer wieder sonntags und übernahm mit einer Kollegin das Küchenkommando – bis 2020 das Café im Garten des Klosters Kamp wegen der Corona-Krise schließen musste.