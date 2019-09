Keine Angst vor dem Jugendamt : Wenn Jugendliche straffällig werden

Kamp-Lintfort Die Jugendgerichtshilfe ist ein Spezialdienst des Jugendamtes. Sie betreut Jugendliche durch das Verfahren bis zur Hauptverhandlung vor Gericht.

Diebstahl, Mobbing, Sachbeschädigung, Schwarzfahren oder Körperverletzung – wenn junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten, schaltet sich die Jugendgerichtshilfe ein: In Kamp-Lintfort betreuen und beraten Sozialarbeiterin Christiane Watty und Sozialpädagogin Daniela Kellermann die Jugendlichen im laufenden Verfahren. „Sobald wir eine Mitteilung von der Staatsanwaltschaft erhalten, nehmen wir Kontakt zu den Jugendlichen und ihren Familien auf.“ Dabei haben die beiden Jugendgerichtshelferinnen weniger die jeweilige Straftat im Blick. „Wir versuchen herauszufinden, aus welcher Situation heraus und aus welchen Gründen die Betroffenen straffällig geworden sind. Unser Ziel ist es, den Jugendlichen und Heranwachsenden Perspektiven aufzuzeigen“, sagen Kellermann und Watty.

Die Jugendgerichtshilfe ist ein Spezialdienst des Jugendamtes in Kamp-Lintfort. Bei jungen Menschen zwischen dem 14. und 21. Lebensjahr gilt im Strafverfahren neben dem Strafgesetzbuch das Jugendgerichtgesetz. Zu den Aufgaben der beiden Jugendgerichtshelferinnen gehört es, die Jugendlichen durch das Strafverfahren zu begleiten, der Staatsanwaltschaft und dem Jugendrichter einen Überblick über den Lebensweg sowie die familiäre und persönliche Situation des Jugendlichen zu geben. Watty und Kellermann haben es in Kamp-Lintfort zumeist mit jungen Ersttätern zu tun: Da gehe es um Mutproben, Gruppenzwang und Nervenkitzel, Jugend-typisches Verhalten. „Es gibt aber auch Jugendliche, die wir über Jahre begleiten. Das stimmt mich schon traurig, wenn sie nicht in der Lage sind, Hilfe anzunehmen“, betont Watty. „Uns geht es darum, sie so gut wie möglich zu unterstützen. Deshalb gucken wir darauf, wo die Bedarfe sind.“