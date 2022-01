Training für Tiere in Kamp-Lintfort : Wenn Hund und Halter einen Dolmetscher brauchen

Kamp-Lintfort Das Team der Hundeschule Senco legt bei seiner Arbeit besonderes Augenmerk auf die Probleme ehemaliger Straßenhunde, die aus dem Ausland nach Deutschland kamen. Chef Senad Alic stammt selbst aus Bosnien. Er kenne das Gefühl, sich in der Fremde neu zurechtfinden zu müssen.

„Streuner müssen täglich um ihr Überleben kämpfen und verfügen durch ihr Leben im Rudel oder losen Verbänden häufig über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten mit Artgenossen“, so Alic. „So werden gefährliche Beißereien durch eine breite Palette an Kommunikationsstrategien verhindert. Diese Hunde sind zwar nicht an Menschen gewöhnt, doch es handelt sich oft um hervorragende Hunde, die man nicht zu schnell aufgeben sollte. Ehemalige Straßenhunde setzen all ihre Strategien, die bisher ihr Überleben bisher gesichert haben, auch hier ein. Das man verstehen, um mit ihnen zurechtzukommen“

„Wenn ein echter ehemaliger Straßenhund im Sicherheitsgeschirr vor mir steht, weil die Menschen Hilfe brauchen und den Hund nicht verstehen oder mit seinem oft anderen Verhalten überfordert sind, dann erinnere ich mich an meine Jugend in Deutschland. Ich kam an in einem wunderschönen Land, aber ich fühlte mich allein. Ich verstand die Sprache nicht und musste die Kultur und Gewohnheiten erst einmal kennenlernen, für mich war damals alles fremd. Dann schaue ich in die Augen des Straßenhundes vor mir und denke: Hey, ich weiß, wie du dich fühlst und ich werde dir eine Hilfe sein. Ich will versuchen, deinem Menschen beizubringen, wie du denkst und fühlst und dass du Zeit brauchst hier anzukommen um dich in einem anderen Umfeld zurechtzufinden,“ so Alic.