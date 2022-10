Erneuerbare Energien in Kamp-Lintfort : Wellings Parkhotel setzt auf Photovoltaik

Erneuerbare Energien in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Hoteliersfamilie Welling setzt vermehrt auf die erneuerbaren Energien. Auf einem Nebengebäude des Parkhotels, dem alten Straßenbahndepot, ließ sie eine Photovoltaikanlage installieren. Auch Ladesäulen wurden errichtet.

An der Moerser Straße 102 trifft Vergangenheit auf die Moderne. Hoteliersfamilie Welling, die auf der anderen Straßenseite das gleichnamige Parkhotel betreibt, ließ das Dach des mehr als 100 Jahre alten ehemaligen Straßenbahndepots mit einer großen Photovoltaik-Anlage ausstatten. Auf dem Areal vor dem historischen Gebäude, das sich seit 2017 im Eigentum der Hoteliersfamilie befindet, wurden acht neue E-Ladestationen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge errichtet. „Die Anschaffung der Photovoltaik-Anlage hat sich schon im letzten Sommer gelohnt“, betont Falko Welling. „Sie deckt an sonnigen Tagen den kompletten Strombedarf unseres Hotels.“ Denn auch im Sommer ist der Energiebedarf im Parkhotel groß. „Damit es in den Räumen für die Gäste angenehm kühl ist, läuft die Klimaanlage den ganzen Tag“, erläutert Eva Welling.