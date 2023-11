Weihnachten im Zechenpark Kamp-Lintfort Budenzauber unterm Förderturm – das wird 2023 geboten

Essen und Trinken Das gastronomische Angebot ist laut Mo.Event deutlich größer als in den beiden Vorjahren. Vier Betreiber besetzen jeweils eine der Holzhütten, weitere sechs bringen ihre eigenen Stände mit in den Zechenpark. Süßes und Herzhaftes wird angeboten. Dazu zählen beispielsweise Schinkenbraten, Flammkuchen, Reibekuchen, Fischbrötchen, Champignons, Kartoffeltwister, Crepes und Waffeln. Darüber hinaus bietet die Eventlocation Lufre Flammlachs an. „In diesem Jahr konnten wir noch einige weitere Gastronomiestände dazu gewinnen und die Auswahl noch vielfältiger gestalten“, berichtet Manfred Kant vom Mitveranstalter Mo.Event.



Preise Auf dem Weihnachtsmarkt unterm Förderturm in Kamp-Lintfort kosten Reibekuchen, Waffeln, Glühwein und Co. ähnlich viel wie auf den großen Märkten in Moers und Duisburg. Für einen Glühwein zahlt man beispielsweise vier Euro plus Pfand. „Wir legen großen Wert darauf, dass kein Wegwerfgeschirr benutzt wird“, betonte Dezernent Christoph Müllmann am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms.