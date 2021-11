Advent in Kamp-Lintfort : Weihnachtsmarkt ist herrlich illuminiert

Das Rheinpreußenorchester eröffnete den Weihnachtsmarkt musikalisch mit dem Stück „Tochter Zion“. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der erste Weihnachtsmarkt am großen Förderturm kommt an, besonders die Illumination der Bergwerksgebäude. Alle halten sich an strengere Covid-Regeln als vorgegeben. Die Stadt überlegt, die Anzahl der Kontrollen zu erhöhen.

Schon um 17 Uhr standen am Donnerstagabend die ersten Besucher auf dem Weihnachtsmarkt, obwohl er erst um 18 Uhr eröffnete. „Der Markt hat sich schlagartig gefüllt“, erzählt Thereses Pieczyk. „Die Menschen sind hungrig danach, etwas zu unternehmen. Sie habe lange darauf gewartet.“ Die Leiterin der Kleinen Offen Tür im Gestfeld unterhielt sich an am Weihnachtshäuschen der Kirchengemeinde St. Josef, die während des Marktes von verschiedenen Gruppen bespielt wird, am Donnerstagabend beispielsweise von Messdienern. Dort kauften Besucher unter anderem selbstgestrickte Socken, selbst hergestellte Holzschneemänner oder ein selbst zusammengestelltes Zutatenpaket für Riesenseifenblasen.

Viele Markbeschicker aus Kamp-Lintfort und der Region bieten ihre Waren an. Die 2G-Regel wird gut angenommen. Foto: Norbert Prümen

Eine Schlange hatte sich dort nicht gebildet, anders als an den Buden, an denen es zum Beispiel Reibekuchen, Schwenkbraten, Grünkohl, Flammkuchen oder Crêpes, Kaffee oder Glühwein gab. „Die Weihnachtsmarktbesucher halten sich an Abstände“, sagte Therese Pieczyk. „Viele tragen Masken. Alle im Stand halten sich an 2G-Plus, haben zusätzlich zur Impfung einen Tagestest machen lassen. Wir gehen auf Nummer sicher.“ Die Besucher müssen sich an die 2G-Regel halten, also geimpft oder genesen zu sein, wenn sie auf dem Weihnachtsmarkt am großen Förderturm unterwegs sein wollen. Die Stadt hatte zwei Personen des Ordnungsamtes und zwei Personen eines Sicherheitsdienstes im Einsatz, um Covid-Zertifikate stichprobenartig zu überprüfen. „Wir sind draußen und haben viel Platz“, blickte Beigeordneter Christoph Müllmann auf die großen Abstände zwischen den Buden. „Die Besucher gehen an Stellen, an denen es enger ist, auf Distanz. Wir müssen schauen, ob das bei diesem Andrang reicht oder ob wir mehr Personal für die Kontrolle benötigen“, sagte der Dezernent. Veranstalter ist die Firma Mo.Event.

Förderturm und Bergbau-Fassaden sind in Rot angeleuchtet. Foto: Norbert Prümen

Info Eine Fahrt auf die Aussichtsplattform Zeit Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag und Sonntag sowie am nächsten Wochenende vom 2. bis 5. Dezember geöffnet: samstags von 14 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr, donnerstags von 18 bis 22 Uhr und freitags von 16 bis 22 Uhr. Förderturm Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition bietet an, auf die 66 Meter Aussichtsplattform des Förderturms zu fahren.

30 Buden stehen auf einer viel größeren Fläche als früher auf dem Barbaramarkt an Marienkirche. Dieser findet wie auch der Nikolausmarkt, den die Werbegemeinschaft organisiert hatte, nicht mehr statt. Nachdem der Barbaramarkt 2019 vorüber war, hatte das Team um Organisator Peter Niedzwiedz beschlossen, 2020 zum letzten Barbaramarkt an der Marienkirche einzuladen, der aber dem zweiten Lockdown zum Opfer fiel. „Der Erfolg des Barbaramarktes war sein Problem“, erzählte Peter Niedzwiedz am Donnerstag, der diesen Markt in der Lintforter Altsiedlung mit einem Team organisiert hatte. „Er war zu eng. Und enge Weihnachtsmärkte haben keine Zukunft. Deshalb hatten wir die Idee, einen Markt im Zechenpark stattfinden zu lassen.“