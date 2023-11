Weihnachten in Kamp-Lintfort Besinnliche Aktionen für die ganze Familie im Tierpark Kalisto

Am 16. Dezember können Tierparkbesucher ein tierisches Weihnachtsfoto von sich schießen lassen. Dies ist im Zeitraum von 13 bis 16 Uhr gegen eine Spende von fünf Euro möglich. Windlichtergestalten steht am 16. und 17. Dezember auf dem Programm. Die Veranstaltung wird stündlich von 13 bis 16 Uhr für 15 Euro angeboten. Bei der Buchung für das Lebkuchenhausbasteln, Badesalzherstellen und Windlichtgestalten ist der Eintritt für ein Kind und einen Erwachsenen für den Tierpark enthalten. Kinder unter fünf Jahren nehmen in Begleitung eines Erwachsenen teil.