Kamp-Lintfort : Weihnachten am Zechenturm

Das Rheinpreußenorchester eröffnete den Weihnachtsmarkt. Am Eröffnungstag versank der Markt im Nebel, so das die Illumination kaum richtig zur Geltung kommen konnte. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Premiere in Kamp-Lintfort: Am Donnerstag ist um 18 Uhr der erste Weihnachtsmarkt im Zechenpark gestartet. Er findet an den ersten beiden Adventswochenenden statt.

