Pflegenotstand im Tierheim Kamp-Lintfort Herberge und Gnadenhof suchen dringend Tierpfleger und Helfer

„Der Pflegenotstand in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist in aller Munde, den Pflegenotstand in den Tierheimen kennt bisher jedoch kaum jemand“, mahnt der Bund Deutscher Tierfreunde. Die Personalsituation in den Tierheimen sei ebenfalls prekär. Personal fehle an allen Ecken und Enden – so auch in der Tierherberge in Kamp-Lintfort. Die Betreuung der Tiere sei zwar gewährleistet, doch ergänzende Tätigkeiten müssten immer wieder vernachlässigt werden. Die Tierherberge sucht deshalb dringend nach Tierpflegern und auch Tierheim-Assistenten sowie Mitarbeitende jeden Alters, die nicht nur ein Herz für Tiere haben, sondern auch zupacken können.