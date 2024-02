Wechsel in der Geschäftsführung Grafschaft Moers will das Geschäftsfeld erweitern

In Svenja Zimmermann habe man eine geeignete Nachfolgerin für Gerd Hübsch gefunden. Die Immobilienkauffrau, die nach ihrer Ausbildung in Münster und Bochum unter anderem Immobilienrecht studierte, ist seit 2020 als Prokuristin bei einer Wohnungsgenossenschaft in Essen tätig. Vorher war sie in verschiedenen Führungspositionen in einem Immobilien-Großunternehmen beschäftigt. Die Übernahme der Geschäftsführung bei der Grafschaft Moers sei für sie nur der konsequente Schritt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Quartiersentwicklung empfindet sie ebenso spannend wie die Schaffung und den Erhalt von attraktiven Wohngebieten in Zeiten des Klimawandels. Stichwort: E-Mobilität. Eine große Herausforderung, der sie sich stellen will, ist, den Wohnungsbestand der Grafschaft Moers in die Klimaneutralität zu bringen. Stichwort: Dekarbonisierung. Die Ertüchtigung von Wohnraum in Anbetracht von Zinsen und Baukosten sei heute ein „Mega-Thema“, betonte denn auch Frank Berger.