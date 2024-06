Aktion in Kamp-Lintfort Wasserinseln helfen, den Durst zu stillen

Kamp-Lintfort beteiligt sich an der kreisweiten Hitzeaktion „Wasserinseln“. „Im Rahmen der Kampagne bieten engagierte Partner im Kreis Wesel an möglichst vielen Orten sogenannte Wasserinseln an“, teilte die Stadt mit. „Wasserinseln sind Orte, an denen mitgebrachte Wasserflaschen kostenlos mit Leitungswasser aufgefüllt werden.“ In Kamp-Lintfort beteiligen sich unter amnderem die Stadtwerke, der Einzelhandel und Gesundheitseinrichtungen.