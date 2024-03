Einzelhandel in Kamp-Lintfort Was nach „Mein Real“ kommt

Die Interra Immobilien AG hatte bereits 2020 das Fachmarktzentrum erworben. 2021 erfolgte dann der Kauf des 16.500 Quadratmeter großen Einzelhandelskomplexes zwischen Moerser- und Wilhelmstraße. „Der reine Umbau wird wohl sieben bis acht Monate dauern“, erklärte der Immobilieneigentümer auf RP-Anfrage. Man wolle gemeinsam mit den neuen Mietern an die Planung gehen und den Bauantrag bei der Stadt stellen. Das Gebäude soll von innen wie von außen rundum erneuert werden. Dabei spiele auch der Brandschutz eine Rolle. „Wir stehen in guten und konstruktiven Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Die Wege sind kurz.“ Alexander Hold macht aber keinen Hehl daraus, dass sich in den vergangenen zwei Jahren, in denen Real unter dem Namen „Mein Real“ bis zur Insolvenz und letztendlich Schließung weitergeführt worden war, die Rahmenbedingungen für solche Projekte deutlich geändert haben: Baukosten und Zinsen sind gestiegen. Dennoch zeigt sich der Vorstand von Interra Immobilien optimistisch: „Es wird ein Highlight in Kamp-Lintfort und der zentrale Mittelpunkt der Stadt.“