Holiday Fun in Kamp-Lintfort Was Kinder in den Sommerferien erleben können

Hoch hinaus geht es und nass wird es beim Turmspringworkshop unter Anleitung des ehemaligen deutschen Meisters Patrick Rodriguez Rubio. In diesem Angebot, das in Kooperation mit den Stadtwerken durchgeführt wird, kann jeder seine oder ihre Turmspringqualitäten weiter ausbauen. Es stehen auch Ausflüge auf dem Programm: Unter anderem geht es in das „Phantasialand“ nach Brühl und zum Lasertag nach Essen. Weiterhin stehen ein Stadtausflug nach Maastricht und ein Besuch der „Neoliet-Kletterhalle“ in Bochum auf der Agenda. Sportlich wird es beim Besuch der Blauen Lagune zum Wasserski fahren und beim Trampolinspringen im „Superfly“ Duisburg. Weiterhin vervollständigen Kartfahren, Bogenschießen und viele weitere Aktionen die Angebotspalette des Ferienprogramms.