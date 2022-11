Kultur in Kamp-Lintfort Was in der Kleinen Kunsthalle zu sehen ist

Schöne Bilder, dazu Kaffee oder Tee, selbst gebackene Plätzchen und gute Gespräche mit Gleichgesinnten. An insgesamt drei Adventswochenenden hat die Malerin Heike Wirtz in diesem Jahr wieder interessierte Besucher in ihr Atelier nach Kamp-Lintfort eingeladen. Am Samstag fand das erste Treffen dort statt. Dabei präsentierte sie in der gerade mal knapp 30 Quadratmeter großen einstigen Trink- und jetzigen „Kleinen Kunsthalle“ einen Querschnitt ihrer neuesten Aquarell- und Acrylbilder.