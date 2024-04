Weinmesse der Lions in Kamp-Lintfort Tolle Weine und eine gesellige Atmosphäre

Was erfolgreich war, darf man getrost wiederholen. Die 2023 erste vom Lions-Club Kamp-Lintfort/Rheinberg im Kamp-Lintforter Kulturzentrum „Schirrhof“ veranstaltete Weinmesse war erfolgreich, und das sogar sehr. Viel Geld für gleich mehrere gute Zwecke ist dabei zusammengekommen. Jetzt gibt es am 27. April von 12 bis 19 Uhr an der gleichen Stelle eine zweite Auflage. Die Rheinische Post sprach darüber mit dem damaligen Clubpräsidenten Christian Frick.