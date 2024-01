Kamper Konzerte Ein musikalisches Debüt zum Jahresausklang

Mit einem Silvesterkonzert startete das Künstlerehepaar Katharina Apel und Alexander Hülshoff vor 21 Jahren die Reihe der Kammerkonzerte im Kloster Kamp. Längst sind die Konzerte im Rokokosaal für viele Musikbegeisterte zu einer lieben Tradition nicht nur zum Jahreswechsel geworden. Und so begrüßte Alexander Hülshoff auch diesmal im ausverkauften Saal zu einem „gut gelaunten Programm“, in dem er „mit positiven Gefühlen in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft blicken wolle“.