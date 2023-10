Kultur in Kamp-Lintfort Was die Galerie Schürmann demnächst bietet

(lang) Günter Thorn, sechs Wochen lang waren seine Arbeiten in der Galerie Schürmann zu sehen gewesen. Am Samstag ging die Ausstellung zu Ende – eine Gelegenheit, nocheinmal mit dem Duisburger Künstler ins Gespräch zu kommen. Gezeigt wurden neben Glasskulpturen 13 in einer Kombination aus Tusche und Aquarellfarben gefertigte, abstrakte Bilder.