Kultur in Kamp-Lintfort Was die „Andersabende“ im Kloster Kamp bis August bieten

Das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp hat mit seiner monatlichen Reihe „Andersabende – Das Klosterkonzert mit der Praline“ einen Volltreffer gelandet. Seit 2022 lädt es für diese gut einstündigen Konzerte in den Rokokosaal, spielt ohne Pause und bestuhlt großzügig, mit viel Luft zwischen den Plätzen, für je nur 40 Tickets. Dafür treten die Künstler zwei Mal am gleichen Abend auf, um 18 und um 20.15 Uhr. „Der Clou ist die handgemachte Klosterpraline, die jedem Gast beim Nach-Hause-Gehen hübsch verpackt mitgegeben wird“, so Peter Hahnen, Leiter des Zentrums. Da es für „Accordion Affairs“ am 28. April jetzt schon nur noch Restkarten (für 20.15 Uhr) gibt, geben die Veranstalter nun „Andersabende“ der Monate Mai bis August in den Vorverkauf: