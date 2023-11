Politik in Kamp-Lintfort „Kali-Pass“ soll Kultur für Bedürftige erschwinglich machen

Wer knapp bei Kasse ist und Transferleistungen bezieht, also staatliche Hilfen, soll künftig einen „Kali-Pass“ erhalten können. Wer diesen Pass an bestimmten Einrichtungen in der Stadt vorlegt, darf ihre Angebote künftig günstiger oder sogar völlig kostenfrei nutzen. Die SPD hatte die Einführung eines solchen stadtweiten Sozialpasses in Kamp-Lintfort im August beantragt. Am 9. November steht ein Beschluss dazu im Ausschuss für Soziales und Senioren auf der Tagesordnung.