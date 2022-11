Gastronomie in Kamp-Lintfort : Das Lufre-Team bittet zu Tisch

Küchenchef Alex Schweizer und David Bloch, Betreiber des Lufre, freuen sich auf ihre Gäste. Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINFORT Glühwein, Gans und Live-Musik: Am 18. und 19. November wird im Lufre an zwei Abenden ein Gänsemenü serviert. David Bloch und sein Team setzen auf die traditionelle Küche mit dem Lufre-Schick. Was der Betreiber noch plant.