SPD in Kamp-Lintfort Jürgen Preuß gibt den Fraktionsvorsitz ab

Da 2023 turnusgemäß in der SPD Kamp-Lintfort die Wahl des Fraktionsvorstands ansteht, habe er den Termin, der für die kommende Woche geplant ist, als Zäsur genommen, um so auch den Weg für eine neue Fraktionsspitze frei zu machen, die mit Elan in die Vorbereitung der nächsten Kommunalwahl geht. „Den richtigen Zeitpunkt gibt es ja nie.“ Jürgen Preuß behält sein Ratsmandat, das er als gewählter Abgeordneter für das Gestfeld errungen hatte und wird die Kamp-Lintforter SPD auch weiterhin im Weseler Kreistag vertreten. „Ich bleibe auch Geschäftsführer der Kreistagsfraktion“, sagt der Sozialdemokrat, der 2017 für seine Partei in den Bundestagswahlkampf gezogen war, aber Sabine Weiss (CDU) unterlag. Gerade die Arbeit im Kreis Wesel werde aktuell für Kamp-Lintfort immer wichtiger: „Die Kreisverwaltung agiert leider im Moment sehr unflexibel“, ärgert sich Preuß und führt als Beispiel die Entwicklung auf der Kooperationsfläche Rossenray an, einer wichtigen Fläche für die Gewerbeansiedlung. „Es ist uns ein großer Investor abhanden gekommen, der dort seine Europazentrale mit vielen Arbeitsplätzen errichten wollte – aufgrund von Versäumnissen des Kreises. Das kann so nicht gehen.“ In seinen „neuen“ freien Zeit möchte sich der 59-Jährige jetzt mehr auf seine Familie konzentrieren. „Meine Frau hat über die ganzen Jahre mein Ehrenamt mitgetragen“, betont der Politiker. Seit seinem Einzug in den Stadtrat im Jahr 2004 habe er von Anfang an immer in Verantwortung gestanden – zuerst in der Position des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, ab 2011 dann auch fünf Jahre lang als stellvertretender Bürgermeister. „Kommunalpolitik bedeutet immer auch: dicke Bretter bohren, um Dinge zu erreichen. Ich hätte an vielen Stellen gerne auch großzügiger agiert, insbesondere was die Verkehrswende in Kamp-Lintfort angeht. In vielen Situationen bleibt der Stadtverwaltung aber nichts anderes übrig, als auf die Bremse zu treten, weil einfach das Geld fehlt.“ Er sei, sagt Preuß, die politischen Themen immer ergebnisoffen angegangen. Vieles habe er gemeinsam mit der absoluten Mehrheit seiner Fraktion durchsetzen können. Besonders stolz ist er auf die Landesgartenschau, die 2020 trotz Corona-Pandemie termingerecht durchgeführt werden konnte. „Wir waren mutig genug, die Tore zu öffnen. Und obwohl damals keine Busreisen möglich waren, haben wir die Mindestzahl an Besuchern erreicht, die wir uns zum Ziel gesetzt hatten.“ Auch finanziell sei die Landesgartenschau plus minus null gut ausgegangen.