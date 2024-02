Ärger in Kamp-Lintfort Wie ein Kita-Träger vor die Tür gesetzt wird

Träger von Kitas haben es schwer. Die gesetzlichen Vorschriften sind eng, die Kosten erheblich, der Mangel an Fachpersonal ist immens. So war die evangelische Gemeinde Lintfort 2022 froh, zwei Kindergärten aufgeben zu können. Die Trägerschaft für die Kita Arche und Regenbogen wurde an die Graf-Recke-Stiftung Düsseldorf, genauer: an deren Tochter Graf-Recke-Kindertagesstätte gGmbH – übertragen. Groß war das Lob für den neuen Träger. „Da sind Profis am Werk“, hieß es.