Bildung in Kamp-Lintfort Volkshochschule zieht übergangsweise beim Tüv Nord ein

VHS und einige der an der Vinnstraße untergebrachten Vereine müssen ausziehen, weil das Diesterwegforum wieder als Schulgebäude genutzt werden soll (RP berichtete). Nach den Sommerferien öffnet dort eine zusätzliche Grundschule. Da der Umbau des neuen VHS-Standortes an der Kamperdickstraße erst im Februar startet, entschied man sich für die Übergangslösung und mietete sich beim Tüv Nord ein. Das Jobcenter, das bislang im Sparkassen-Gebäude residiert, zieht zur Südstraße um. „Wir wollen den Nutzern der VHS in dieser Phase ein Angebot in Kamp-Lintfort machen“, erläuterte Schul- und Kulturdezernent Christoph Müllmann am Mittwoch in einem Pressegespräch die Gründe für die Übergangslösung. Fünf Unterrichtsräume und ein Büro stehen der VHS im Gewerbepark Dieprahm zur Verfügung.