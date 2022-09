Bildung in Kamp-Lintfort : Land zeichnet Unesco-Schule als „Schule der Zukunft“ aus

Kamp-Lintfort Vertreter des Schulministeriums haben die Kamp-Lintforter Schule bei einem Festakt in Krefeld geehrt. Ein Grund für die Auszeichnung ist der von der Schulgemeinschaft angelegte Färbergarten. Dort können die Schülerinnen und Schüler selbst säen und ernten – und dabei lernen, was Nachhaltigkeit bedeutet.

Für ihre zahlreichen Aktivitäten im Rahmen der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) erhielt die Unesco-Gesamtschule die Auszeichnung „Schule der Zukunft“. René Jungbluth vom Landesprogramm „Schule der Zukunft“, Wulf Bödeker vom Ministerium für Schule und Bildung, Marlies Dieckmann vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr und Kerstin Jensen, Bürgermeisterin der Stadt Krefeld, übergaben die Urkunde in einer festlichen Veranstaltung in Krefeld. Schulleiterin Sabine Kliemann freut sich: „Besonders stolz sind wir darauf, bereits bei der ersten Bewerbung eine Auszeichnung der Stufe 3, also der höchsten Stufe, zu erzielen.“ Ein zentraler Grund für die Auszeichnung sei der von der Schulgemeinschaft selbst angelegte Färbergarten. Biologielehrerin Kirsten Matthes erklärt: „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen lernen, nachhaltige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Was sie beispielsweise im Frühjahr säen, können sie im Herbst ernten.“