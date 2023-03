Lebensmittelausgabe in Kamp-Lintfort Warum die Tafel umgezogen ist

Es war ein Anlass, auch mal zurückzuschauen. Im Herbst 2001 eröffnete der Real-Markt am Prinzenplatz in Kamp-Lintfort. „Der Leiter hat bei der Diakonie angefragt, ob der Real-Markt überschüssige Lebensmittel abgeben kann, um sie an Bedürftige zu verteilen“, erzählte Jürgen Voß, Regionalkoordinator der Grafschafter Diakonie, am Mittwoch, als im Gestfeldcenter die neuen Räume der Tafel Kamp-Lintfort offiziell eröffnet wurden. „Die Lebensmittel wurden damals im Eingangsbereich der Diakonie ausgegeben, wo ein Kühlschrank stand. Das war Anfang 2002. Kurz darauf wurde die Garage im Hinterhof genutzt, weil der Platz nicht ausreichte. Anfang 2003 zog die Lintforter Tafel in den Schwarzen Diamant. Dort, wo die Kumpel ein Feierabendbierchen getrunken hatten, wurden Lebensmittel ausgegeben. Zum 20. Geburtstag ist die Tafel an einem neuen Ort angekommen.“