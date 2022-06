Unternehmen in Kamp-Lintfort : EEG-Umlage entfällt – Stadtwerke senken Stromtarife

Kamp-Lintfort Bereits zum 1. Juli werden die Kunden – zumindest zeitweilig – entlastet. Das Gewinnspiel zum 25. Geburtstag der Stadtwerke startet.

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort geben die Senkung der EEG-Umlage an die Kunden in vollem Umfang weiter und senken die Preise für alle bestehenden Tarife. Bereits zum 1. Juli, ein halbes Jahr früher als ursprünglich im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehen, werde die EEG-Umlage als Kostenbestandteil des Strompreises nicht mehr erhoben, teilten die Stadtwerke mit.

Jubiläumskalender mit Gewinnen Die Stadtwerke Kamp-Lintfort werden in diesem Jahr 25 Jahre alt. Am 1. Juli starten sie deshalb ihren Jubiläumskalender: 25 Sommerferientage lang öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen mit einer Quizfrage und der Chance auf Gewinne aus den Bereichen Wellness, Freizeit und Unterhaltung. Neben Konzert- und Theaterkarten, unter anderem für die Beachparty im Panoramabad Pappelsee oder das Kamper Freilichttheater, können zum Beispiel Gutscheine für Führungen im Kamper Gartenreich, auf den Zechenturm oder in die Schatzkammer des Kloster Kamps gewonnen werden. Auch ein Alpakaspaziergang oder ein Besuch bei den Erdmännchen im Kalisto-Tierpark verstecken sich hinter einem der Türchen. Als Hauptgewinn wird am 25. Juli ein Rundflug über Kamp-Lintfort und den Niederrhein verlost.