Vorsorge in Kamp-Lintfort Warum Notfallinformationspunkte ausgeschildert werden

An verschiedenen Stellen in der Stadt sind nun sogenannte Notfallinformationspunkte (NIP) ausgeschildert worden. In Notsituationen haben Bürgerinnen und Bürger im Kreis die Möglichkeit, die (NIP) aufzusuchen. „Von dort aus können die Menschen beispielsweise einen Notruf absetzen und erhalten wichtige Informationen zur aktuellen Lage“, teilte die Stadt Kamp-Lintfort mit. Die Aktivierung der NIP werde durch die üblichen Warn- und Informationssysteme kommuniziert – dazu zählen beispielsweise die Warnapp Nina, Informationskanäle des Kreises Wesel, die sozialen Netzwerke oder auch lokale Medien wie Radio Zeitungen oder Online-Plattformen.