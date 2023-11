Flugplatz in Kamp-Lintfort Warum die Stadt in Saalhoff Bäume kürzt und fällt

Im An- und Abflugbereich des Flugplatzes in Saalhoff müssen Bäume eingekürzt und zwei Bäume sogar gefällt werden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Die Düsseldorfer Bezirksregierung habe festgestellt, dass mehrere Baumkronen im An- und Abflugbereich des Luftsportsegelflugplatzes ein Hindernis darstellten und die Sicherheit des Flugbetriebes gefährdeten, so die Stadt. Vor diesem Hintergrund sei die Hindernisfreiheit für den sicheren Flugbetrieb umgehend wiederherzustellen.