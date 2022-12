Breitensport in Kamp-Lintfort Pumptrack-Anlage wird ab 2023 gebaut

Wellen, Steilkurven, eine schöne Buckelpiste eben – davon träumen viele BMX-Radfahrer, Skater und Inlinefahrer in jeder Stadt. In Kamp-Lintfort dürfen sie sich auf den Sommer 2023 freuen. Dann soll die seit langer Zeit geplante Pumptrack-Anlage im Zechenpark in Betrieb gehen. „Das Ausschreibungsverfahren ist beendet. Wir sind aktuell in der Auftragsvergabe“, berichtet Arne Gogol, stellvertretender Leiter des städtischen Planungsamtes, auf Anfrage unserer Redaktion. Er rechnet damit, dass Anfang 2023 der Baustart stattfinden kann. „Die reine Bauzeit der Anlage beträgt rund vier Monate.“