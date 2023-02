Mehr Ausleihen und gestiegene Besucherzahlen Die Mediathek findet großen Zuspruch

Besonders freute sie sich darüber, dass nach den Corona-Jahren, in denen die E-Medien hohe Zugriffe erfuhren, die Printmedien wieder größeren Zuspruch finden – bei stabil gebliebenen Ausleihzahlen der elektronischen Medien. Ausleih-Renner bleiben laut Mediatheksleiterin vor allem die Tonie-Hörspiele. 2022 stieg außerdem die Anzahl der Veranstaltungen. Die Summe habe, so Frericks in ihrem Jahresbericht, sogar die in 2019 vor der Pandemie erzielte Kennzahl übertroffen. Die Mediathek, die im vergangenen Jahr das 70. Bestehen feierte, bot 261 unterschiedliche Veranstaltungen an, zu denen sie 2939 Besucher begrüßen konnte. Darunter fallen rund 60 Einführungen von Schulklassen in die Nutzung einer Bibliothek.