Bauarbeiten in Kamp-Lintfort Seit Oktober in Betrieb – Kita-Neubau muss saniert werden

Der Neubau der Kita am Volkspark sei erst Ende September termin- und kostentreu fertiggestellt worden, teilt die Stadt in ihrer Beschlussvorlage für den am kommenden Dienstag tagenden Stadtrat mit. Betreiber ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Das Gebäude liegt an der Franzstraße, dort wo das Bauunternehmen Holstein früher seinen Firmensitz hatte. Im Endausbau sollen dort sechs Gruppen mit 105 Mädchen und Jungen betreut werden. Der Neubau vis à vis zum Sportplatz von TuS Fichte Lintfort kostete rund vier Millionen Euro. Einen ersten Hinweis auf den komplexen Schaden gab offenbar ein Schimmelbefall in der neue errichteten Kita: „Zeitgleich mit der Inbetriebnahme ist im Erdgeschoss ein Schimmelbefall aufgetreten, der zuerst in den Abstellräumen sichtbar war“, heißt es weiter. Wie Amtleiterin Christiane Tilsch in der Vorlage mitteilt, habe das Fachamt sofort die Ursachensuche aufgenommen. Nach umfangreichen Untersuchungen sämtlicher wasser- und abwasserführenden Installationen habe sich herausgestellt, dass der fehlende Dichtungsring in einem Bodenablauf ursächlich sein muss, so dass bei der „Hygienespülung des Trinkwassernetzes Wasser durch einen Rückstau in den Grundleitungen unbemerkt in die Konstruktionsebene zwischen Oberkante Rohboden und Estrich dringen konnte“. Gleichzeitig seien mehrere Messungen zum Gehalt von Schimmelsporen in der Raumluft im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss durchgeführt worden.