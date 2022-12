Kinostart in Kamp-Lintfort „Hall of Fame“ rüstet für Avatar-2 auf

13 Jahre lang haben die Kino-Fans weltweit auf den Film „Avatar – The Way of Water“ warten müssen, nachdem der Filmstart sich durch eine extrem aufwändige Produktion und schließlich durch Corona um Jahre verzögert habe. Am Mittwoch ist die Fantasy-Blockbuster-Fortsetzung angelaufen, und die Hall of Fame in Kamp-Lintfort meldet zwei Zahlen in diesem Zusammenhang: Alleine für die erste Spielwoche seien bereits vor Start des Films mehr als 3000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Inzwischen sei der Vorverkauf für die zweite Spielwoche gestartet, die in der Weihnachtswoche ab 22. Dezember läuft. Die Geschäftsführer der „Hall of Fame“, Anja und Meinolf Thies, haben eigens vor dem Avatar-Start in die Projektionstechnik und deren technische Programmierung investiert, teilt das Kino in Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit.