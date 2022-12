Soziales in der Hochschulstadt Die Caritas führt in Kamp-Lintfort alle Dienste unter einem Dach zusammen

Einige bieten während der Beratung der Eltern Spielmöglichkeiten für die mitgebrachten Kinder. Mitarbeitende können jeden Büroplatz dank optimaler Raumbelegung nutzen. Das Prinzip der kurzen Wege an einem barrierefreien Standort komme bei den Caritas-Kunden gut an, so erste Beobachtungen. Vorteilhaft seien auch die in der Nähe liegenden öffentlichen Parkmöglichkeiten. Vor allem für das rund 50-köpfige Kollegenteam inklusive der Kollegen der ambulanten Dienste sei der neue Standort von Bedeutung. „Alle haben an einem Ort über den kurzen Weg Kontakt“, so Klaus Roosen. Diese Verortung sei gerade in der aktuellen Situation mit Corona, steigenden Energie- und Wohnungssorgen, anderen begleitenden Lebenskonflikten sowie Unterstützungsleistungen zukunftsweisend.