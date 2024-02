Wirtschaft in Kamp-Lintfort Warum die Bäckerei Büsch eine neue Brotsorte entwickelt

Norbert Büsch isst „Tim’s Schlummerkruste“ am liebsten nur mit Butter, um den Brotgeschmack möglichst gut zu erleben. „Die Kruste bricht förmlich im Mund“, sagt der Brotsommelier und Geschäftsführer der Handwerksbäckerei Büsch. „Dann ist die Krume da, nussig-aromatisch und sanft. Sie schmeichelt dem Mund.“ Der Bäckermeister gab den Anstoß, ein Brot zu entwickeln, das eine „neue Brotwelt“ eröffnen soll. Ab Dienstag, 5. März, ist es in den 220 Fachgeschäften zu haben, die von der Kamp-Lintforter Handwerksbäckerei in der Nähe der A-57-Auffahrt Rheinberg in Nordrhein-Westfalen beliefert werden.