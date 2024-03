Am Drehmannshof in Kamp-Lintfort Tierschützer kritisieren Pläne für neues Flüchtlingsheim

Es ist das Problem vieler Kommunen. Immer mehr Geflüchtete werden zugewiesen und es wird immer schwieriger, Wohnungen zu finden. „Unsere Kapazitäten, die Menschen unterzubringen, sind ausgeschöpft“, hatte Bürgermeister Christoph Landscheidt erst noch am Montag erklärt. 640 Geflüchtete leben aktuell in Kamp-Lintfort. Auf einem 3200 Quadratmeter großen Grundstück am Drehmannshof, das die Stadt von der RAG Montan Immobilien GmbH kaufen möchte, sollen bis zum Spätsommer rund 50 Mobilbauten dauerhaft errichtet werden, in denen bis zu 200 Geflüchtete und Asylbewerber ein Zuhause finden.