Kultur in der Hochschulstadt Das Kulturcamp sucht in Kamp-Lintfort eine neue Bleibe

Derweil geht die Veranstaltungsplanung gut voran. Ab dem 25. Februar stellt Kulturcamp-Mitglied Sophie Voigt-Chadeyron ihre Kunst im „Pferdestall“ des Schirrhofs aus. Der Vorverkauf für das Konzert mit Brenda Boykin und Band, das am 10. März im Yummys „Yes“ an der Ringstraße stattfindet, läuft hervorragend. „Von 90 Eintrittskarten sind schon gut die Hälfte verkauft“, betont Rainer Henke. Frank Reinert würde gerne mit dem Betreiber der Eventkneipe außerdem einen Musikstammtisch in Kamp-Lintfort etablieren. Vom 17. April bis zum 12. Mai stellt die Künstlerriege dann im Stadthaus Rheinberg aus. Auch bei der „Kunst am Gartenzaun“ in Kempen beteiligen sich Kulturcamp-Mitglieder im Juni. Für den Sommer plant Frank Reinert am Tierpark Kalisto ein Open-air-Musikfestival mit Reggae und mehr. Zum 900-jährigen Bestehen von Kloster Kamp ist die Aktion „Klosterkunst“ im Terrassengarten geplant. Die beteiligten Künstler wollen im Freien arbeiten und sich von den Spaziergängern über die Schultern schauen lassen. Kinder sind eingeladen, sich künstlerisch zu betätigen. Ende August sollen die Arbeiten dann im Schirrhof präsentiert werden. Termin: 20. bis 27. August. Im November knüpfen die Kulturcamp-Macher an die alten Mamf-Zeiten an. Mamf steht für Moerser Amateur Musik Festival, das sich in den 1980er Jahren großer Beliebtheit erfreute. Zum Konzert im Schirhoff bitten drei Bands aus dieser Zeit: Glambam, Westcoast und Blue again. Im Dezember ist der Schirrhof wieder – wie schon 2022 – für einen bunten Ausstellungsreigen gebucht. Auch Frank Reinert, der zum Jubiläum von Kloster Kamp ein Video gedreht hat, zeigt dann seine neuesten Fotoarbeiten.