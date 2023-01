Kinder- und Jugendarbeit in Kamp-Lintfort CEC-Connect bleibt in Kamp-Lintfort

Für Jennifer Klotz ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Schon als angehende Erzieherin träumte sie davon, einmal in einer Jugendeinrichtung zu arbeiten. Dafür absolvierte sie zusätzlich das Studium zur diplomierten Sozialpädagogin. Zum 1. Januar war es nun soweit. Der von ihr und ihrem Mann Rainer Klotz 2015 in Kamp-Lintfort gegründete Verein CEC Connect übernahm die Trägerschaft für das Jugendzentrum JuNo in Moers-Repelen. „Unser Konzept hat die Stadt Moers überzeugt. Wir haben viel vor“, sagt Jennifer Klotz und freut sich auf den Neustart im Traumberuf. Die Basis von CEC-Connect, der Vereinsstandort an der Moerser Straße 250 in Kamp-Lintfort, beibt aber weiterhin für die Kinder und Jugendlichen geöffnet. Möglich macht dies ein Einrichtungszuschuss von 45.000 Euro, den die Stadt Kamp-Lintfort der Kinder- und Jugendeinrichtung für 2023 und 2024 erstmals genehmigte.