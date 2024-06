Zechenpark in Kamp-Lintfort Die Wanderfalken auf dem Förderturm erleben

Wenn Grundschulklassen das Haus des Bergmanns oder den Lehrstollen besuchen, werden diese heute meist in drei Gruppe je acht bis neun Kindern aufgeteilt, obwohl dazu mehr Begleitpersonen notwendig sind. Die Fördergemeinschaft bezieht den Bergmannsgarten mit ein, der seit Frühjahr 2024 am Haus des Bergmanns angelegt ist. Sie bietet Besuche an, die mit dem Grünen Klassenzimmer kombiniert sind.