Open Air in Kamp-Lintfort Der Vorverkauf für das Freilichttheater auf Kamp startet

Die Firma Struck Events aus Duisburg ist erstmalig mit im Boot. Sie bietet neben Bier, Wein, Sekt und Softgetränken auch Currywurst und Flammkuchen in verschiedenen Varianten an. Nach wie vor ist es erlaubt, in gewohnter Picknickmanier eigene Speisen und Getränke mitzubringen. Die bisherigen Gastronomieanbieter haben sich zurückgezogen. Als Sponsoren des Freilichttheaters konnten folgende Unternehmen gewonnen werden: Elektro Liebke, Partner Gerüstbau, Sparkasse Duisburg, Volksbank Niederrhein, art & design Werbeagentur, Juwelier Hüls, Vitalcentrum Hodey, Stadtwerke, Ufp Deutschland, Fa. Berger und N-Tec Projektbau, Planungsbüro Wegewitz.