Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Vorplatz der Mediathek ist neu gestaltet

Damit ist der erste Abschnitt des „Grünen Salons“ nahezu fertiggestellt, wie die Umbau in der Innenstadt heißt. Im Mai 2020 soll er abgeschlossen sein. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Stadtumbaus gefördert.

Mit diesem Platz, der sich hinter dem Sozialkaufhaus „KaDeDi“ an den Prinzenplatz anschließt, ist ein erster Abschnitt des „Grünen Salons“ fertiggestellt. So hatten die „scheuven + wachten plus Planungsgesellschaft“ aus Dortmund und die „scape Landschaftsarchitekten GmbH“ aus Düsseldorf ihr Konzept genannt, mit dem sie im Frühjahr 2014 an einer Planungswerkstatt in Kamp-Lintfort teilgenommen hatten. Die beiden Büros gewannen, weil sie die Freifläche in der Freiherr-vom-Stein-Straße, auf dem Rathausplatz und in dessen Umgebung in den Augen der Gremiumsmitglieder am besten überplant hatten. Die beiden Büros wurden gelobt, weil eine „hohe Aufenthaltsqualität“ entstehe, wenn ihr Konzept umgesetzt würde.