Kultur in Kamp-Lintfort : Vögel und Blüten in Licht und Wind

Kamp-Lintfort Arbeiten von Elisabeth Weckes waren im Gewölbekeller von Kloster Kamp zu sehen. Zu Abschluss der Ausstellung gab es Gelegenheit zur persönlichen Begegnung mit der Künsterin. Im Gespräch gab sie Auskunft über ihren Werdegang und ihre Arbeitsweise.

„Endlich mal schöne, bunte, lebendige Bilder. Wir waren sehr begeistert. Danke“, hatte ein Paar einen Monat zuvor seinen Eindruck von der Ausstellung im Gästebuch beschrieben und damit sicherlich vielen anderen Besuchern aus dem Herzen gesprochen. Die gezeigten Gemälde stellen vor allem Vögel und Blüten dar und sind in der Tat ungewöhnlich farbenfroh und heiter. „Ich liebe Reisen, Natur und Exotisches“, sagt die 1968 im niederrheinischen Willich geborene Künstlerin. Am Anfang ihres Malerei-Studiums an der Kunstakademie in Münster habe sie noch hauptsächlich Landschaften gemalt, oft angelehnt an alte englische Meister. Was ihr bisweilen den Spott ihrer Mitstudenten eingetragen habe. Über ihre zahlreichen Reisen, vor allem aber durch zwei Gastdozenturen am College of New South Wales in Sidney und der Tasmanischen University in Hobart und Launceston habe sie sich jedoch immer mehr auf die Darstelllung von Vögeln und Blüten verlegt.