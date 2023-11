Tag der offenen Tür in Kamp-Lintfort Unesco-Schule stellt sich den Viertklässlern vor

Am Samstag, 2. Dezember, können Eltern mit ihren Kindern von 10 bis 12.30 Uhr die Unesco-Schule in ihrer Vielfalt erleben. Alle Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen sind an diesem Tag in der Schule und zeigen den Besuchern das Spektrum des Unterrichts. Es gibt viele Mitmach-Aktionen in den Fächern Technik, Hauswirtschaft, Sport oder Darstellen und Gestalten, an denen sich die Viertklässler beteiligen können.