Bildung in Kamp-Lintfort : Viele Talente – und eine Botschaft

Das Winterfestival der Unesco-Gesamtschule Kamp-Lintfort bot in der Stadthalle tolle Musik, Tanz und klug durchdachte künstlerische Darbietungen. Die Schüler zeigten, wie viel Kreativität in ihnen steckt.

Und so schufen die Schüler des Jahrgangs 7 in einem „Menschenschattenspiel“ zum Thema Erde faszinierende Bilder von Bäume, aus dem Boden wachsenden Blumen, von Bergen, vom Wasser mit zwei Paaren, die zu „Singing in the rain“ tanzten und sich in hellem Gelb zu „Here comes the sun“ bewegten.