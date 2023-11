Rathausplatz Kamp-Lintfort Warum die Israel-Flagge mehrere Tage verschwunden war

Die Flagge Israels am Karl-Flügel-Platz dem Rathaus weht seit Dienstag wieder im Wind. Mehrere Tage lang war sie nicht mehr am Mast zu sehen gewesen. Die Stadt hatte sie abgenommen, nachdem jemand offenbar versucht hatte, sich Zugriff auf die Flagge zu verschaffen. Das teilte der Erste Beigeordnete Christoph Müllmann in der Ratssitzung am Dienstag mit. Ein Anwohner hatte gefragt, warum die Flagge abgenommen worden sei. Wie Müllmann erläuterte, ist der Seilzug am Flaggenmast mit einem Schloss gesichert. Dieses Schloss sei zerstört worden. Vorsichtshalber habe die Stadt die Flagge daraufhin entfernen lassen. Inzwischen sei ein neues Schloss angebracht und die Flagge wieder gehisst worden.