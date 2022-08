Baugrundstücke in Kamp-Lintfort : Stadt vermarktet Spielplatz-Flächen für die Wohnbebauung

Die Flächen befinden sich an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, am Zeisigweg, an der Ahorn- und Lange Straße, sowie an der Dorf-, Cambrai- und Vinnstraße. Foto: Norbert Prümen

Kamp Lintfort Es können sich nur Eigennutzer für ein Grundstück bewerben. Alle Gebote müssen schriftlich bis zum 10. Oktober bei der Stadt eingegangen sein. Warum die Stadt die insgesamt sechs Spielplätze aufgibt.

Sechs wenig genutzte Spielflächen in Kamp-Lintfort werden zu Baugrundstücken. Das dazu nötige Bebauungsplanverfahren zur Nutzungsänderung wurde jetzt abgeschlossen. Damit stehen die infrage kommenden Grundstücke ab dem 30. August offiziell zum Verkauf. Im Stadtrat waren die Pläne der Verwaltung 2021 kontrovers diskutiert worden. Am Ende gab es mehrheitlich grünes Licht.

Sie befinden sich an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, am Zeisigweg, an der Ahorn- und Lange Straße, sowie an der Dorf-, Cambrai- und Vinnstraße, und sind, was ihre Größe (zwischen 670 und 1300 Quadratmeter) und ihren Grundriss angeht, sehr unterschiedlich.