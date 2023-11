Unfall mit fünf Verletzten in Kamp-Lintfort Autofahrer übersieht wartende Autos an Ampel

Ein 27-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort ist am Freitag, 3. November, gegen 18.10 Uhr auf der Nordtangente in Richtung Prinzenstraße unterwegs gewesen. Hierbei übersah er in Höhe der Straße Querspange die Fahrzeuge, die an der roten Ampel warteten. Das Fahrzeug des 27-Jährigen touchierte zunächst den Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Xanten, anschließend den Pkw einer 45-jährigen Frau aus Moers und danach den Pkw einer 63-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort.