Heimatgeschichte in Kamp-Lintfort : Zwei Archive kommen zusammen

Kamp-Lintfort Der Verein Niederrhein sammelt seit Jahrzehnten Fotos und Informationen zur Kamp-Lintforter Ortsgeschichte und ist Ansprechpartner für alle Heimatforscher. Warum Verein und Sammlung noch dieses Jahr ins Stadtarchiv ziehen.

Ein archäologischer Fund am Schmidtberg in Rossenray gab den Anstoß zu fast 70 Jahren Heimatforschung in Kamp-Lintfort: Schüler hatten ihn 1954 beim Spielen dort gemacht und am nächsten Tag in die Schule mitgebracht. Lehrer Günter E. Piecha brach sofort mit den Kindern, mit einem Spaten bewaffnet zum Fundort auf, um dort gezielt zu suchen. Das Interesse an Ortsgeschichte war geweckt. „Anfangs trafen sich Gleichgesinnte, um in kleinem Kreis zu forschen“, erzählt Birgit Kames. Nach fünf Jahren schloss sich die Gruppe dem Verein Niederrhein Krefeld als übergeordnetem Verein an.