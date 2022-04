44.500 Tiere werden getötet : Verdacht auf Geflügelpest in Kamp-Lintforter Putenmast

Kamp-Lintfort Am Montag wurde bei Geflügel eines Betriebs in Kamp-Lintfort das Influenzavirus vom Typ H5 festgestellt. 44.500 Tiere müssen getötet werden. Was Züchter und Hobbyhalter jetzt wissen müssen.

Im Kreis Wesel gibt es erneut einen Verdacht auf einen Ausbruch von Geflügelpest bei Hausgeflügel. Nachdem die durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit im Dezember bereits in einem Betrieb in Hamminkeln nachgewiesen wurde, geht es jetzt um einen Putenmastbetrieb in Kamp-Lintfort. Das Influenzavirus vom Typ H5 sei dort am Montag festgestellt worden, teilte der Kreis Wesel am Dienstag mit.



Was genau ist die Geflügelpest? Die Vogelgrippe, wie die Krankheit, umgangssprachlich auch genannt wird, ist ein Virus ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat. Das Virus tritt in zahlreichen und unterschiedlich gefährlichen Subtypen auf. Die aktuellen Subtypen sind nach derzeitigem Kenntnisstand für den Menschen ungefährlich. Infizierte Vögel scheiden das Virus meist mit dem Kot aus. Übertragen wird die Infektion durch direkten Kontakt der Vögel untereinander sowie das Aufnehmen virushaltigen Materials. Zwischen Geflügelbeständen kann das Virus über den Tierhandel sowie bei Hygienedefiziten über Personen, Gegenstände und Fahrzeuge verbreitet werden.



Wie wurde das Virus diagnostiziert? Der Geflügelhalter hatte am Samstag seinen Hoftierarzt hinzugezogen, nachdem er ungewöhnlich viele verendet Puten in einem seiner Ställe bemerkt hatte. Der Hoftierarzt alarmierte nach Besichtigung der Tiere umgehend die diensthabende Tierärztin des Fachdienstes Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Proben für einen Schnelltest in einem Privatlabor wurden noch am Samstagabend entnommen, umfangreiche amtliche Proben im Verlauf des Sonntags. Am Sonntagmittag lagen die Ergebnisse des Schnelltests vor. Die maßgeblichen amtlichen Proben wurden am Montagmorgen im zuständigen Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) in Krefeld untersucht. Die amtlichen Ergebnisse am Montagnachmittag bestätigten den klinischen Verdacht auf Influenza vom Typ H5. Die nähere Differenzierung erfolgt im Friedrich Löffler Institut. Das Ergebnis liegt voraussichtlich Ende der Woche vor. Es müsse davon ausgegangen werden, dass erneut eine hochpathogene Form der Geflügelinfluenza vorliegt, sagt Antonius Dicke, Leiter des Veterinäramts im Kreis Wesel: „Wir vermuten, dass das Virus aus der Wildvogelpopulation aus dem anliegenden Naturschutzgebiet eingebracht wurde.“



Was wird jetzt unternommen? 44.500 Tiere im Bestand des Kamp-Lintforter Putenmastbetriebs müssen getötet werden. Dafür wird der Stall von zwei Spezialunternehmen unter Gas gesetzt. Außerdem wird um den Betrieb eine Sperrzone mit einem Gesamtradius von mindestens zehn Kilometern eingerichtet. Sie besteht aus einer inneren Schutzzone mit einem Radius von mindestens drei Kilometern und einer äußeren Überwachungszone. Aufgrund der Lage unmittelbar an der Kreisgrenze sind die Gebiete nahezu gleichmäßig auf die Kreise Kleve und Wesel verteilt. Hinzu kommt ein kleines Gebiet im Kreis Viersen. Die Karte ist unter Geoportal-Niederrhein.de einsehbar. Die Maßnahmen im Betrieb wurden ab Samstagabend organisiert, sodass bereits am Montagnachmittag unmittelbar nach Vorliegen des amtlichen Ergebnisses mit der Tötung und unschädlichen Beseitigung der Puten begonnen werden konnte. Der Kreis geht davon aus, dass spätestens am Mittwochvormittag die Ställe leer und die ersten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen so weit abgeschlossen sind, dass von dem Betrieb keine Gefahr für andere Tierhaltungen ausgeht. Für die getöteten Tiere wird der Inhaber über die Tierseuchenkasse und vom Land NRW entschädigt.



Was müssen die betroffenen Betriebe in der Sperrzone beachten? Die nähere Beschreibung der Sperrzone ergibt sich aus der Allgemeinverfügung des Kreises, die am Dienstag, 12. April, um 0 Uhr in Kraft getreten ist. Innerhalb der Sperrzone gibt es auf Weseler Kreisgebiet circa 279 gewerbliche und Hobby-Geflügelhaltungen mit insgesamt rund 87.000 Tieren. Für Geflügelhalter innerhalb der Sperrzone gibt es Einschränkungen für die Vermarktung von Geflügel und Geflügelprodukten. Geflügelbestände in der Sperrzone, die noch nicht bei der Tierseuchenkasse gemeldet worden sind, müssen dem Kreis Wesel jetzt angezeigt und darüber hinaus Bestandveränderungen genau dokumentiert werden.



Was tun bei Verdachtsfällen? Der Kreis bittet zudem alle Geflügelhalter, bei Krankheitssymptomen oder vermehrten Todesfällen unter ihren Tieren einen Tierarzt hinzuzuziehen und sich an das Veterinäramt zu wenden. Verdachtsfälle auf Geflügelpest können per Email an VET.LM@kreis-wesel.de oder telefonisch unter 0281 207 7007 gemeldet werden.